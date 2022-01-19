В Кремле назвали источник напряженности на Украине

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков заявил о поставках оружия на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Источником нарастающей напряженности на Украине является присутствие стран НАТО и поставки оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается напряженной обстановки на Украине, она действительно напряженная. Мы видим поставки туда оружия, маневры, полеты НАТОвской и западно-европейских стран авиации. Это приводит к напряженности. И мы хотел бы, чтоб на это наши визави обращали внимание. Но наши отношения важны, мы надеемся, что будем их последовательно развивать», — пояснил он на конференц-колле.

Ранее США выделили Украине 200 млн долларов на защиту от военной угрозы. Предполагается, что деньги пойдут на военную помощь, пишет «Федеральное агентство новостей». З минувший год США поставили Украине наибольший объем помощи с 2014 года, передает «Национальная служба новостей».

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Источником нарастающей напряженности на Украине является присутствие стран НАТО и поставки оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается напряженной обстановки на Украине, она действительно напряженная. Мы видим поставки туда оружия, маневры, полеты НАТОвской и западно-европейских стран авиации. Это приводит к напряженности. И мы хотел бы, чтоб на это наши визави обращали внимание. Но наши отношения важны, мы надеемся, что будем их последовательно развивать», — пояснил он на конференц-колле. Ранее США выделили Украине 200 млн долларов на защиту от военной угрозы. Предполагается, что деньги пойдут на военную помощь, пишет «Федеральное агентство новостей». З минувший год США поставили Украине наибольший объем помощи с 2014 года, передает «Национальная служба новостей».
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