В МИД РФ не хотят привлекать другие страны к разговору с США

19 января 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В Москве выступили за личный диалог с Вашингтоном Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США. Вмешательство в процесс других стран не является продуктивным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — заявил Рябков на площадке клуба «Валдай», трансляция велась на официальной странице клуба на YouTube. Замглавы МИД также подчеркнул, что ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО. Они, по его словам, «среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», передает ТАСС. Переговоры России и США о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Затем в Брюсселе 12 января состоялась встреча России и НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США. Вмешательство в процесс других стран не является продуктивным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — заявил Рябков на площадке клуба «Валдай», трансляция велась на официальной странице клуба на YouTube. Замглавы МИД также подчеркнул, что ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО. Они, по его словам, «среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», передает ТАСС. Переговоры России и США о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Затем в Брюсселе 12 января состоялась встреча России и НАТО.