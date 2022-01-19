В МИД РФ не хотят привлекать другие страны к разговору с США

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В Москве выступили за личный диалог с Вашингтоном Фото:

Вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США. Вмешательство в процесс других стран не является продуктивным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — заявил Рябков на площадке клуба «Валдай», трансляция велась на официальной странице клуба на YouTube.

Замглавы МИД также подчеркнул, что ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО. Они, по его словам, «среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», передает ТАСС.

Переговоры России и США о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Затем в Брюсселе 12 января состоялась встреча России и НАТО.

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Вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США. Вмешательство в процесс других стран не является продуктивным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — заявил Рябков на площадке клуба «Валдай», трансляция велась на официальной странице клуба на YouTube. Замглавы МИД также подчеркнул, что ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО. Они, по его словам, «среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», передает ТАСС. Переговоры России и США о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Затем в Брюсселе 12 января состоялась встреча России и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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