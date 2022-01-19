Свердловских мэров наделили новым статусом перед выборами

Главы крупнейших свердловских городов возглавили отделения ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы крупнейших городов Свердловской области назначены секретарями местных ячеек «Единой России». Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии, такие решения приняты по итогам конференций единороссов в муниципалитетах. Всего секретари сменились в 31 отделении.

В Каменске-Уральском лидером ячейки ЕР стал мэр Алексей Герасимов. Отделением в Серове начал руководить глава города Василий Сизиков. Ячейки в Асбесте и Первоуральске также возглавили мэры Наталья Тихонова и Игорь Кабец. «В 56 местных отделениях партийцы избрали своими лидерами действующих глав», — рассказали в пресс-службе областного отделения «Единой России».

В ряде городов мэры, уже работавшие в статусе секретарей, были переизбраны. Например, 18 января главой ячейки в Нижнем Тагиле вновь стал мэр Владислав Пинаев. Он рассказал URA.RU, что вместе с этим существенно обновился и городской политсовет партии.

В сентябре этого года, одновременно с губернаторскими выборами, в регионе пройдет более 50 муниципальных кампаний. Будут избраны думы в половине городов области, в том числе в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте. Считается, что назначение мэров секретарями отделений ЕР должно повысить управляемость процессами на выборах.

В начале прошлого декабря свердловское отделение «Единой России» возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Первым делом он анонсировал перестановки в городских ячейках партии. Пока он руководит отделением в статусе исполняющего обязанности. Ожидается, что 22 января на областной конференции его утвердят в этой должности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам