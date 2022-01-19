19 января 2022
18 января 2022
17 января 2022

В ЯНАО экс-главу департамента понизили до первого зама. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Сергей Юдин стал первым замом Аркадия Бессонова Фото:

Бывший начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Об этом сообщается на сайте департамента.

«Юдин Сергей Владимирович — первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на сайте. При этом Юдин разделил должность с Максимом Тютюнником, который также является первым замом нового начальника департамента Аркадия Бессонова.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Юдин ушел в отставку с должности главы департамента гражданской защиты. Однако источники рассказали, что Юдин вернется в ведомство в качестве заместителя начальника департамента и сохранит за собой большинство обязанностей. Департамент возглавил заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

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Бывший начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Об этом сообщается на сайте департамента. «Юдин Сергей Владимирович — первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится на сайте. При этом Юдин разделил должность с Максимом Тютюнником, который также является первым замом нового начальника департамента Аркадия Бессонова. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Юдин ушел в отставку с должности главы департамента гражданской защиты. Однако источники рассказали, что Юдин вернется в ведомство в качестве заместителя начальника департамента и сохранит за собой большинство обязанностей. Департамент возглавил заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.
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