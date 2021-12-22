Экс-главе департамента ЯНАО сохранят полномочия после отставки

Экс-главу департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО вернут в это ведомство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин, ушедший в отставку, приступит к работе в этом же ведомстве в качестве заместителя руководителя и сохранит за собой большинство обязанностей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Юдин — профессионал высокого класса с большими связями и авторитетом. В коллективе он уважаем. Поэтому, конечно, остается замом, и большинство дел департамента останутся за ним», — сообщил собеседник.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Связаться с самим Юдиным не удалось — по указанному в открытых источниках номеру он не ответил.

Ранее два заместителя губернатора стали по совместительству руководителями департаментов: Александр Подорога возглавил департамент строительства, а Аркадий Бессонов — гражданской защиты и пожарной безопасности. По такому же принципу работают и Александр Мажаров, Альбина Свинцова и Сергей Климентьев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал отставку глав двух ведомств, в том числе и Юдина. Глава региона сообщил, что это рабочий процесс.