Экс-главе департамента ЯНАО сохранят полномочия после отставки

Глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин, ушедший в отставку, приступит к работе в этом же ведомстве в качестве заместителя руководителя и сохранит за собой большинство обязанностей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.
«Юдин — профессионал высокого класса с большими связями и авторитетом. В коллективе он уважаем. Поэтому, конечно, остается замом, и большинство дел департамента останутся за ним», — сообщил собеседник.
В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Связаться с самим Юдиным не удалось — по указанному в открытых источниках номеру он не ответил.
Ранее два заместителя губернатора стали по совместительству руководителями департаментов: Александр Подорога возглавил департамент строительства, а Аркадий Бессонов — гражданской защиты и пожарной безопасности. По такому же принципу работают и Александр Мажаров, Альбина Свинцова и Сергей Климентьев.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал отставку глав двух ведомств, в том числе и Юдина. Глава региона сообщил, что это рабочий процесс.
Глава департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин, ушедший в отставку, приступит к работе в этом же ведомстве в качестве заместителя руководителя и сохранит за собой большинство обязанностей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Юдин — профессионал высокого класса с большими связями и авторитетом. В коллективе он уважаем. Поэтому, конечно, остается замом, и большинство дел департамента останутся за ним», — сообщил собеседник. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Связаться с самим Юдиным не удалось — по указанному в открытых источниках номеру он не ответил. Ранее два заместителя губернатора стали по совместительству руководителями департаментов: Александр Подорога возглавил департамент строительства, а Аркадий Бессонов — гражданской защиты и пожарной безопасности. По такому же принципу работают и Александр Мажаров, Альбина Свинцова и Сергей Климентьев. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал отставку глав двух ведомств, в том числе и Юдина. Глава региона сообщил, что это рабочий процесс.