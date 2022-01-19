В Ельцин Центре изменили правила посещения по QR-кодам

Для входа в здание Ельцин Центра QR-код не требуется Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Новые правила посещения мероприятий ввели в Ельцин Центре в Екатеринбурге (Свердловская область). На мероприятия в кино-конференц-зале и на других площадках можно пройти только по QR-кодам или при наличии справки о вакцинации, медотвода. Информация об этом появилась на официальной сайте президентского центра.

«QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий. Для входа в здание Ельцин Центра QR-код не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области вернули пропускной режим с использованием QR-кодов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. В указе говорится, что необходимо запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кодов, некоторых зданий, сооружений. Запрет также касается зданий государственных органов региона, баз отдыха и санаториев.

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