В Свердловской области сократили список мест, где нужен QR-код

Проверку QR-кодов вернули в часть учреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Свердловской области вернули пропускной режим с использованием QR-кодов только в зданиях госорганов и санаториях. Остальные учреждения исключены из зоны COVID-free. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кодов, [некоторых] зданий, сооружений», — говорится в указе губернатора, опубликованном на официальном сайте правовой информации региона. Запрет касается зданий государственных органов региона, баз отдыха и санаториев.

У посетителей этих заведений должен быть при себе QR-код или медсправка о медотводе от вакцинации. Вход в ТЦ для непривитых разрешен.

Пропускной режим с QR-кодами ослабили перед Новым годом, чтобы свердловчане успели купить подарки близким, а бизнес не потерпел убытки. QR-каникулы должны были действовать до 20 января, однако власти региона рассматривали вариант проверять документы на входе только по выходным. Оперштаб по борьбе с инфекцией принял решение, что коронавирусные ограничения могут быть возвращены, если в регионе усугубится ситуация с COVID-19.

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