Алексей Орлов соблюл политес, заверил источник, знакомый с деталями разговора Фото: администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые за время работы на посту встретился с представителем недружественного для РФ государства — генконсулом Чехии Силвией Шимковичовой. Практика таких совещаний не является распространенной для должностных лиц. Но Орлов не нарушил политес, объяснил источник URA.RU в дипломатических кругах.

«Алексей Орлов в своем приветственном слове поздравил Силвию Шимковичову с назначением на пост генерального консула Чешской республики в Екатеринбурге, которое состоялось в ноябре прошлого года. Также градоначальник рассказал гостям об уральской столице», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

«Стороны обсуждали бизнес, культуру, образование — вопросы, которые не являются предметом противоречий между нашими государствами. При этом Орлов напомнил об определенных разногласиях, которые привели к признанию Чехии недружественной страной (такое решение правительство РФ приняло в мае 2021-го — прим. URA.RU)», — поделился собеседник. В качестве одного из подобных кейсов он привел скандал двухлетней давности. Тогда URA.RU писало, что свердловские власти не дали чехам установить мемориальную табличку на фасаде Дома писателя на ул. Пушкина в ответ на нападки на памятники советским воинам и полководцам в Праге.

«Признание недружественной страной не влечет разрыв дипломатических отношений. Данная встреча была проведена по согласованию и при участии представителя МИД России в Екатеринбурге», — добавил источник в горадминистрации.

Обновлено в 20:32: в четвертый абзац добавлено пояснение от источника URA.RU в мэрии

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