Депутат Госдумы: «Омикрон» охватит всю Россию через две недели

Уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Скоро заболевание охватит всю Россию. Такой информацией поделился врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов.
«Сейчас начало преобладания штамма „Омикрон“ в РФ. Этот вариант будет с каждым днем все чаще и чаще выявляться в тех или иных субъектах. Может быть, за две или три недели „Омикрон“ станет преобладающим на всей территории страны», — сообщил он в интервью радио Sputnik.
Против омикрон-штамма будут действовать так же, как в случае с предыдущей мутацией — «Дельтой». По его словам, при увеличении количества госпитализаций противоэпидемические меры будут усилены. При этом прививка — лучший способ защититься от болезни.
Уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Скоро заболевание охватит всю Россию. Такой информацией поделился врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов. «Сейчас начало преобладания штамма „Омикрон“ в РФ. Этот вариант будет с каждым днем все чаще и чаще выявляться в тех или иных субъектах. Может быть, за две или три недели „Омикрон“ станет преобладающим на всей территории страны», — сообщил он в интервью радио Sputnik. Против омикрон-штамма будут действовать так же, как в случае с предыдущей мутацией — «Дельтой». По его словам, при увеличении количества госпитализаций противоэпидемические меры будут усилены. При этом прививка — лучший способ защититься от болезни. О том, что омикрон-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия не закончится на этой новой мутации.