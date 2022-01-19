Депутат Госдумы: «Омикрон» охватит всю Россию через две недели

19 января 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

«Омикрон» начал преобладать в России, вытеснив «Дельту» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Скоро заболевание охватит всю Россию. Такой информацией поделился врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов. «Сейчас начало преобладания штамма „Омикрон“ в РФ. Этот вариант будет с каждым днем все чаще и чаще выявляться в тех или иных субъектах. Может быть, за две или три недели „Омикрон“ станет преобладающим на всей территории страны», — сообщил он в интервью радио Sputnik. Против омикрон-штамма будут действовать так же, как в случае с предыдущей мутацией — «Дельтой». По его словам, при увеличении количества госпитализаций противоэпидемические меры будут усилены. При этом прививка — лучший способ защититься от болезни. О том, что омикрон-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия не закончится на этой новой мутации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уже в 50 из 85 субъектах Российской Федерации обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции — «Омикрон». Скоро заболевание охватит всю Россию. Такой информацией поделился врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов. «Сейчас начало преобладания штамма „Омикрон“ в РФ. Этот вариант будет с каждым днем все чаще и чаще выявляться в тех или иных субъектах. Может быть, за две или три недели „Омикрон“ станет преобладающим на всей территории страны», — сообщил он в интервью радио Sputnik. Против омикрон-штамма будут действовать так же, как в случае с предыдущей мутацией — «Дельтой». По его словам, при увеличении количества госпитализаций противоэпидемические меры будут усилены. При этом прививка — лучший способ защититься от болезни. О том, что омикрон-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия не закончится на этой новой мутации.