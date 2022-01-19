Путин нашел союзника для противостояния Западу

19 января 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил с иранским лидером важные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Иран должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Такое предложение сделал президент Ирана Ибрахим Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. «Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам и никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — пояснил он свою позицию на встрече лидеров стран во время официального визита в Москву, трансляцию ведет издание ТАСС. Также отмечается, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве. Срок взаимодействия — 20 лет. Перед вылетом в Россию Ибрахим Раиси отметил, что этот визит может оказаться поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами, пишет MK.RU . Во время переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. В том числе проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавляет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Иран должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Такое предложение сделал президент Ирана Ибрахим Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. «Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам и никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — пояснил он свою позицию на встрече лидеров стран во время официального визита в Москву, трансляцию ведет издание ТАСС. Также отмечается, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве. Срок взаимодействия — 20 лет. Перед вылетом в Россию Ибрахим Раиси отметил, что этот визит может оказаться поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами, пишет MK.RU. Во время переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. В том числе проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавляет RT.