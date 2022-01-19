Путин нашел союзника для противостояния Западу

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин обсудил с иранским лидером важные вопросы Фото:

Россия и Иран должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Такое предложение сделал президент Ирана Ибрахим Раиси российскому лидеру Владимиру Путину.

«Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам и никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — пояснил он свою позицию на встрече лидеров стран во время официального визита в Москву, трансляцию ведет издание ТАСС.

Также отмечается, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве. Срок взаимодействия — 20 лет.

Перед вылетом в Россию Ибрахим Раиси отметил, что этот визит может оказаться поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами, пишет MK.RU. Во время переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. В том числе проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавляет RT.

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Россия и Иран должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Такое предложение сделал президент Ирана Ибрахим Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. «Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам и никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — пояснил он свою позицию на встрече лидеров стран во время официального визита в Москву, трансляцию ведет издание ТАСС. Также отмечается, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве. Срок взаимодействия — 20 лет. Перед вылетом в Россию Ибрахим Раиси отметил, что этот визит может оказаться поворотным моментом в политических и торгово-экономических отношениях между двумя странами, пишет MK.RU. Во время переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. В том числе проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавляет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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