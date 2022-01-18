Ранее источники сообщали, что драка в заведении была массовой Фото: Илья Московец © URA.RU

Стрельбу в лаунж-баре TUMAN в Нижневартовске устроил хозяин заведения Кенан Агазаде. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования.

«Агазаде и потерпевший что-то не поделили, завязалась драка. Причины драки не ясны, но известно, что Агазаде произвел не менее четырех выстрелов в сторону потерпевшего», — говорит источник.

Драка с поножовщиной и стрельбой произошла в Нижневартовске ночью с 10 на 11 января, стрелявший из травматического пистолета в своего оппонента скрылся с места преступления. Потерпевший в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и резаными ранами оказался в больнице.

Ранее источники сообщали, что якобы драка была массовой и «кровищи там налили по всему полу», но в управлении МВД по ХМАО эту информацию не подтвердили. В пресс-службе ведомства не смогли раскрыть личность стрелявшего, так как это запрещено законом. «Мы не можем раскрывать данных о фигуранте дела мы не можем в соответствии со ст. 7 „Закона о персональных данных“. Дрались лишь два человека, остальные пытались их разнять. По этому факту расследование продолжается, подозреваемы находится под подпиской о невыезде», — говорит пресс-секретарь. В пресс-службе также сообщили, что у потерпевшего медики диагностировали черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, многочисленные ушибы и резаные раны.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночном клубе Нижневартовска произошла стрельба и поножовщина. Зачинщик скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали правоохранители.

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