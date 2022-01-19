В детсаде, где детей накормили черной кашей, провели проверку

19 января 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

12 января детям давали перловую кашу черного цвета, после которой у детей начались проблемы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверку в детском саду в Верхней Пышме, воспитанникам которого стало плохо после каши, в которой, предположительно, была плесень. Кишечную палочку специалисты не обнаружили. Об этом журналисты узнали от уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «Из Центральной городской больницы Верхней Пышмы нам ответили, что детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано. Дети, которые, со слов мам почувствовали себя не очень хорошо, были еще раз обследованы», — рассказала Татьяна Мерзлякова «КП-Екатеринбург». Ранее в детском саду № 2 Верхней Пышмы детям на обед выдали кашу черного цвета, в которой, предположительно, была плесень. После приема пищи воспитанники одной из групп отравились. После чего группу закрыли на карантин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверку в детском саду в Верхней Пышме, воспитанникам которого стало плохо после каши, в которой, предположительно, была плесень. Кишечную палочку специалисты не обнаружили. Об этом журналисты узнали от уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «Из Центральной городской больницы Верхней Пышмы нам ответили, что детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано. Дети, которые, со слов мам почувствовали себя не очень хорошо, были еще раз обследованы», — рассказала Татьяна Мерзлякова «КП-Екатеринбург». Ранее в детском саду № 2 Верхней Пышмы детям на обед выдали кашу черного цвета, в которой, предположительно, была плесень. После приема пищи воспитанники одной из групп отравились. После чего группу закрыли на карантин.