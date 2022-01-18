Власти РФ займутся проблемой, из-за которой протестуют в Кургане

Участники пикетов требуют привлечь внимание к больным диабетом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области обратился в Минздрав РФ, чтобы решить проблему по обеспечению всем необходимым детей с сахарным диабетом. Об этом рассказал руководитель ведомства Алексей Сигидаев.

«Для обеспечения расходными материалами детей, больных диабетом, потребуется более 28 млн рублей. Информация направлена в Минздрав РФ. Мы обращаемся везде, пытаемся решить этот вопрос, выходить на связь с другими регионами, которые находятся в таких же условиях. Мы бы хотели видеть любые общественные организации в числе наших союзников», — отметил он. Информация размещена в telegram-канале «Курганская область официально», подконтрольном правительству области.

Ранее представители областного диабетического общества отправили в мэрию Кургана уведомление о проведении 22 января пикета. Участники акции хотят привлечь внимание жителей и представителей власти к проблемам пациентов с сахарным диабетом. Все началось с того, что мамы детей с диабетом первого типа девять дней проводили одиночные пикеты возле зданий правительства. Они просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Позже с участницами пикета прошла встреча в депздраве.

17 января власти Кургана потребовали от организаторов массовых пикетов в поддержку детей с диабетом перенести мероприятие на более поздний срок. По предварительным данным, в мероприятии примут участие более 100 человек.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам