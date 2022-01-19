19 января 2022

Пушков обвинил властей Украины в экономическом кризисе страны. «Россия здесь не при чем»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Сенатор Пушков: власти Украины сами виноваты в развале экономики Фото:

Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем».

По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке.

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления.

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Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем». По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке. Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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