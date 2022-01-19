Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем».
По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления.
Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем». По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке. Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления.