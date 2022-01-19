Пушков обвинил властей Украины в экономическом кризисе страны. «Россия здесь не при чем»

20 января 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков: власти Украины сами виноваты в развале экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем». По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке. Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины сами виноваты в развале своей экономики. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Экономическая стабильность, как и экономика Украины в целом, подорваны политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией», — написал Пушков в своей telegram-канале. Пушков считает, что Россия «здесь не при чем». По его словам, ВВП Украины в 2020-м году был по-прежнему далек от уровня 2013 года. Украинская власть, исходя из данных Международного валютного фонда (МВФ), сама добилась того, что приблизилась к показателям Парагваи и Ливии по показателю ВВП на душу населения и заняла последнее место в Европе в этом списке. Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что в недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс. По его мнению, уже сейчас украинцы остаются без своей зарплаты. В дальнейшем ситуация может усугубиться отключением освещения и отопления.