В недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс в стране. Об этом предупредил экс-министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — посетовал генерал. Он напомнил о том, что из-за огромных цен на газ в государстве стали закрываться многие хлебопекарни, предприятия металлургии и химии. Все это приводит к росту безработицы в стране.
Анатолий Могилев считает, что Украина находится на грани социального разрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Бывший министр финансов Александр Данилюк предрек, что на Украине в будущем возможно отключение электричества. По его словам, это приведет к остановке работы промышленных предприятия, закрытию торговых центров и малого бизнеса.
В недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс в стране. Об этом предупредил экс-министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев. «Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — посетовал генерал. Он напомнил о том, что из-за огромных цен на газ в государстве стали закрываться многие хлебопекарни, предприятия металлургии и химии. Все это приводит к росту безработицы в стране. Анатолий Могилев считает, что Украина находится на грани социального разрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики. Бывший министр финансов Александр Данилюк предрек, что на Украине в будущем возможно отключение электричества. По его словам, это приведет к остановке работы промышленных предприятия, закрытию торговых центров и малого бизнеса.