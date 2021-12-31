Экс-глава МВД Украины предупредил о страшном будущем страны. «С ужасом думаю о том, что будет»

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Фото. Пермь., флаг украины
Анатолий Могилев предрек Украине безработицу и бедность Фото:

В недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс в стране. Об этом предупредил экс-министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — посетовал генерал. Он напомнил о том, что из-за огромных цен на газ в государстве стали закрываться многие хлебопекарни, предприятия металлургии и химии. Все это приводит к росту безработицы в стране.

Анатолий Могилев считает, что Украина находится на грани социального разрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.

Бывший министр финансов Александр Данилюк предрек, что на Украине в будущем возможно отключение электричества. По его словам, это приведет к остановке работы промышленных предприятия, закрытию торговых центров и малого бизнеса.

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В недалеком будущем украинцев ждет полный коллапс в стране. Об этом предупредил экс-министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев. «Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — посетовал генерал. Он напомнил о том, что из-за огромных цен на газ в государстве стали закрываться многие хлебопекарни, предприятия металлургии и химии. Все это приводит к росту безработицы в стране. Анатолий Могилев считает, что Украина находится на грани социального разрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики. Бывший министр финансов Александр Данилюк предрек, что на Украине в будущем возможно отключение электричества. По его словам, это приведет к остановке работы промышленных предприятия, закрытию торговых центров и малого бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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