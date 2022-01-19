Общественники предложили ввести новые льготы семьям с детьми

20 января 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

В общественной палате предложили новые льготы для многодетных семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Так считают члены Общественной палаты России. Кто касается введения мер поддержки для многодетных семей, Общественная палата России предложила следующие: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и выдавать сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет, передают «Известия». Эти и другие предложения будут направлены вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой. Так, например, одно из предложений ОП РФ — введение ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, такая мера уже принята на Сахалине — там родители получают пособие в размере 2,5 тысяч рублей. Кроме того, Общественная палата предложила снизить процент по ипотечной ставке для многодетных семей до 0% годовых или в целом предоставлять бесплатное жилье в собственность семьям с пятью или более детьми. Также Юлия Зимова озвучила инициативу о погашении субсидированной аренды до 50%. В ОП РФ выразили мнение, что матерям необходимо предоставлять возможность работать дистанционно и выбирать удобный для себя график работы. Что касается ежемесячного пособия на няню для детей до трех лет, в палате считают, что это можно реализовать в виде сертификатов. Помимо прочего, в Общественной палате предложили предоставлять бесплатное дополнительное образование, а также целевые контракты на обучение детей из многодетных семей. Юлия Зимова отметила, что многодетным родителям можно было бы ввести доплаты к пенсии. В Госдуме напомнили россиянам о том, что семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры в РФ не обязаны платить налог на имущество. А детям до трех лет, а также детям из многодетных семей до шести лет, положены бесплатные лекарства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Так считают члены Общественной палаты России. Кто касается введения мер поддержки для многодетных семей, Общественная палата России предложила следующие: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и выдавать сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет, передают «Известия». Эти и другие предложения будут направлены вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой. Так, например, одно из предложений ОП РФ — введение ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой, такая мера уже принята на Сахалине — там родители получают пособие в размере 2,5 тысяч рублей. Кроме того, Общественная палата предложила снизить процент по ипотечной ставке для многодетных семей до 0% годовых или в целом предоставлять бесплатное жилье в собственность семьям с пятью или более детьми. Также Юлия Зимова озвучила инициативу о погашении субсидированной аренды до 50%. В ОП РФ выразили мнение, что матерям необходимо предоставлять возможность работать дистанционно и выбирать удобный для себя график работы. Что касается ежемесячного пособия на няню для детей до трех лет, в палате считают, что это можно реализовать в виде сертификатов. Помимо прочего, в Общественной палате предложили предоставлять бесплатное дополнительное образование, а также целевые контракты на обучение детей из многодетных семей. Юлия Зимова отметила, что многодетным родителям можно было бы ввести доплаты к пенсии. В Госдуме напомнили россиянам о том, что семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры в РФ не обязаны платить налог на имущество. А детям до трех лет, а также детям из многодетных семей до шести лет, положены бесплатные лекарства.