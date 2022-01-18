В Госдуме напомнили россиянам о неизвестных льготах

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Летний парк «Уралмаш». Екатеринбург, уралмаш, семья, дети, летний парк уралмаш
Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры, напомнили в Госдуме Фото:

Семьи России с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры, в свою очередь, освобождены от налога на имущество. Об этих и ряде других льгот напомнили в Госдуме.

«В России существует множество мер поддержки. О многих из них мы регулярно рассказываем. В сегодняшнем материале собрали для вас несколько льгот, о которых вы могли не знать», — говорится в сообщении Госдумы в соцсети «ВКонтакте».

В частности указано, что семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры в РФ освобождены от налога на имущество. Также пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить налог с шести соток земли. Детям до трех лет, а также детям из многодетных семей до шести лет, положены бесплатные лекарства.

В Госдуме напоминают, что россияне имеют право на налоговый вычет при покупке квартиры, оплате лечения или образования, совершении пожертвований и ряда других трат. При оплате ЖКУ право на льготы имеют семьи, чьи расходы на них превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода. Также компенсации на услуги ЖКХ положены ветеранам, инвалидам и многодетным.

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Семьи России с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры, в свою очередь, освобождены от налога на имущество. Об этих и ряде других льгот напомнили в Госдуме. «В России существует множество мер поддержки. О многих из них мы регулярно рассказываем. В сегодняшнем материале собрали для вас несколько льгот, о которых вы могли не знать», — говорится в сообщении Госдумы в соцсети «ВКонтакте». В частности указано, что семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. Пенсионеры в РФ освобождены от налога на имущество. Также пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми-инвалидами не должны платить налог с шести соток земли. Детям до трех лет, а также детям из многодетных семей до шести лет, положены бесплатные лекарства. В Госдуме напоминают, что россияне имеют право на налоговый вычет при покупке квартиры, оплате лечения или образования, совершении пожертвований и ряда других трат. При оплате ЖКУ право на льготы имеют семьи, чьи расходы на них превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода. Также компенсации на услуги ЖКХ положены ветеранам, инвалидам и многодетным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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