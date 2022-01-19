Канцлер ФРГ: Россия должна признать, что «сила в правде»

Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме.
«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия.
Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином.
Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины.
Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия. Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины.