Канцлер ФРГ: Россия должна признать, что «сила в правде»

20 января 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц: «Сила в правде» Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия. Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия. Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины.