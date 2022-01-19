19 января 2022

Канцлер ФРГ: Россия должна признать, что «сила в правде»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Олаф Шольц: «Сила в правде» Фото:
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Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме.

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия.

Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином.

Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины.

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Россия должна признать, что «сила в правде». Так сказал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирной экономическом форуме. Запись эфира доступна на сайте мероприятия. Он подчеркнул, что власти Германии будут защищать интересы Украины в случае «российской агрессии». Канцлер призвал российских властей воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Ранее на пресс-конференции в Мадриде Олаф Шольц заявил о том, что если Россия и дальше будет применять военную агрессию против Украины, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Он добавил, что власти ФРГ ждут от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины.
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