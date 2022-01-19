Майор ФСБ, признавшийся в создании ЧВК ЕНОТ, забрал показания

20 января 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Подсудимый признался в совершении разбоя, а затем забрал показания Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов Бывший старший оперуполномоченный УФСБ по Москве и области Антон Барякшев, признавший свою вину в организации оргпреступного сообщества (ОПС), а также в кражах и бандитизме, отказался от признания своей вины, а также от дачи показаний на своих соратников. ОПС действовало под прикрытием военно-патриотической организации «Единые народные общественные товарищества», известного как ЧВК ЕНОТ. Барякшев заявил, что следствие предложило ему сделку, но своих обещаний не выполнило. «Следователь предложил мне: признай вину и то, что действовал, выполняя указания своего начальства, пообещав, что в его отношении возбудят отдельное дело. <…> Когда я стал знакомиться с материалами своего дела, то никаких ссылок на исполнение указания начальства не нашел. Поэтому решил отказаться от предыдущих признательных показаний, посчитав, что следствие собирается именно на меня и Александра Мрищука (также бывший сотрудник УФСБ по Москве и области — прим. URA.RU) повесить все эпизоды дела, которые мы якобы совершили по собственной инициативе», — передает слова подсудимого « Коммерсантъ ». Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший старший оперуполномоченный УФСБ по Москве и области Антон Барякшев, признавший свою вину в организации оргпреступного сообщества (ОПС), а также в кражах и бандитизме, отказался от признания своей вины, а также от дачи показаний на своих соратников. ОПС действовало под прикрытием военно-патриотической организации «Единые народные общественные товарищества», известного как ЧВК ЕНОТ. Барякшев заявил, что следствие предложило ему сделку, но своих обещаний не выполнило. «Следователь предложил мне: признай вину и то, что действовал, выполняя указания своего начальства, пообещав, что в его отношении возбудят отдельное дело. <…> Когда я стал знакомиться с материалами своего дела, то никаких ссылок на исполнение указания начальства не нашел. Поэтому решил отказаться от предыдущих признательных показаний, посчитав, что следствие собирается именно на меня и Александра Мрищука (также бывший сотрудник УФСБ по Москве и области — прим. URA.RU) повесить все эпизоды дела, которые мы якобы совершили по собственной инициативе», — передает слова подсудимого «Коммерсантъ». Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан.