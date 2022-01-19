ВОЗ призвала отменить COVID-ограничения на международные поездки

20 января 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

В ВОЗ считают бессмысленным действующие ограничения на международные поездки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали отменить коронавирусные ограничения на международные поездки ввиду их неэффективности. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ. «Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке рисков и не создавать финансового бремени для путешествующих», — говорится в сообщении ВОЗ. В ВОЗ также призвали страны мира использовать все вакцины, которые сертифицированы организацией. По итогам заседания комитета было отмечено, что пандемия COVID-19 по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией. Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За неделю COVID-19 был выявлен у 15 миллионов человек. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что в мире могут появиться новые штаммы коронавируса, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали отменить коронавирусные ограничения на международные поездки ввиду их неэффективности. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ. «Необходимо отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами. Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия должны быть основаны на оценке рисков и не создавать финансового бремени для путешествующих», — говорится в сообщении ВОЗ. В ВОЗ также призвали страны мира использовать все вакцины, которые сертифицированы организацией. По итогам заседания комитета было отмечено, что пандемия COVID-19 по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией. Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За неделю COVID-19 был выявлен у 15 миллионов человек. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что в мире могут появиться новые штаммы коронавируса, пишет телеканал 360.