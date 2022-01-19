19 января 2022

Посол РФ назвал предполагаемых убийц российских журналистов в ЦАР

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое российских журналистов были убиты в 2018 году в ЦАР Фото:

По предварительным данным, в 2018 году в Центральной африканской республике (ЦАР) трех российских журналистов убили боевики группировки 3R. Об этом заявил новый посол России в республике Александр Бикантов.

«Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов.

В 2018 году в ЦАР были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Следственном комитете РФ заявили, что журналисты были убиты грабителями-арабами. Журналисты снимали фильм про работу ЧВК «Вагнер».

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По предварительным данным, в 2018 году в Центральной африканской республике (ЦАР) трех российских журналистов убили боевики группировки 3R. Об этом заявил новый посол России в республике Александр Бикантов. «Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов. В 2018 году в ЦАР были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Следственном комитете РФ заявили, что журналисты были убиты грабителями-арабами. Журналисты снимали фильм про работу ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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