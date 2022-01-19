Посол РФ назвал предполагаемых убийц российских журналистов в ЦАР 20 января 2022 в 08:19 Размер текста - 17 + Трое российских журналистов были убиты в 2018 году в ЦАР Фото: URA.RU По предварительным данным, в 2018 году в Центральной африканской республике (ЦАР) трех российских журналистов убили боевики группировки 3R. Об этом заявил новый посол России в республике Александр Бикантов. «Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов. В 2018 году в ЦАР были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Следственном комитете РФ заявили, что журналисты были убиты грабителями-арабами. Журналисты снимали фильм про работу ЧВК «Вагнер». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. По предварительным данным, в 2018 году в Центральной африканской республике (ЦАР) трех российских журналистов убили боевики группировки 3R. Об этом заявил новый посол России в республике Александр Бикантов. «Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сказал Бикантов. В 2018 году в ЦАР были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. В Следственном комитете РФ заявили, что журналисты были убиты грабителями-арабами. Журналисты снимали фильм про работу ЧВК «Вагнер». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям