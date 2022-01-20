Банкир: пластиковые карты исчезнут через несколько лет

Пластиковые банковские карты в скором времени потеряют свою популярность, считает Андрей Спиваков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие несколько лет пластиковые банковские карты потеряют свою актуальность и уступят виртуальным аналогам. Такое мнение выразил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Через несколько лет не более 15% клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой», — сказал Спиваков в беседе с РИА «Новости».

По словам банкира, следом за банковскими картами в онлайн сферу перейдет и ипотека. «50-70% застройщиков в Москве и Московской области уже готовы к проведению удаленных сделок», — заключил Спиваков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что 70% пассажиров общественного транспорта уже сейчас расплачиваются гаджетами, пишет RT. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, в ближайшие 10 лет Россия станет лидером по количеству безналичных платежей, сообщает «Национальная служба новостей».

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