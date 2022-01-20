В Роскачестве назвали признаки скорой «смерти» смартфона

По ряду особенностей работы смартфона можно предсказать, что вскоре он выйдет из строя полостью. Среди явных признаков старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко называет, например, быструю разрядку гаджета и мигание экрана.
«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — рассказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что срок службы смартфона может сократиться из-за попадания влаги или механических повреждений. Пытаться отремонтировать современный смартфон самостоятельно Кузьменко не рекомендует. По его словам, лучше обратиться с проблемой в сервисный центр.
По ряду особенностей работы смартфона можно предсказать, что вскоре он выйдет из строя полостью. Среди явных признаков старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко называет, например, быструю разрядку гаджета и мигание экрана. «Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — рассказал Кузьменко в интервью радио Sputnik. Эксперт отметил, что срок службы смартфона может сократиться из-за попадания влаги или механических повреждений. Пытаться отремонтировать современный смартфон самостоятельно Кузьменко не рекомендует. По его словам, лучше обратиться с проблемой в сервисный центр.