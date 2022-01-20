В Роскачестве назвали признаки скорой «смерти» смартфона

При обнаружении проблем смартфон лучше отнести к специалистам Фото: Анна Майорова © URA.RU

По ряду особенностей работы смартфона можно предсказать, что вскоре он выйдет из строя полостью. Среди явных признаков старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко называет, например, быструю разрядку гаджета и мигание экрана.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — рассказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что срок службы смартфона может сократиться из-за попадания влаги или механических повреждений. Пытаться отремонтировать современный смартфон самостоятельно Кузьменко не рекомендует. По его словам, лучше обратиться с проблемой в сервисный центр.