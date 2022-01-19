19 января 2022

ЛДПР утвердила список кандидатов на довыборы в думу Екатеринбурга

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День голосования назначен на 27 марта 2022 года Фото:

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) утвердила список кандидатов на довыборы в городскую думу Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского отделения ЛДПР.

«Сегодня в Екатеринбургской городской думе состоялось заседание Избирательной комиссии муниципального образования г. Екатеринбург, на котором принято окончательное решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», — сообщила пресс-служба на официальном сайте ЛДПР.

Известно, что по избирательному округу № 2 выдвинут 27-летний Вадим Петров, который возглавляет организационный отдел свердловского отделения партии. По округу № 10 кандидатом выдвинут 36-летний Степан Фомин, которой ранее был в списках ЛДПР на выборах в региональное Заксобрание. Он работает в компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Остальные партии выдвинут кандидатов до 4 февраля 2022 года. Партия «Единая Россия» своих кандидатов согласует в субботу, 22 января.

Ранее стало известно, что основным днем довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — будет 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком.

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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) утвердила список кандидатов на довыборы в городскую думу Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского отделения ЛДПР. «Сегодня в Екатеринбургской городской думе состоялось заседание Избирательной комиссии муниципального образования г. Екатеринбург, на котором принято окончательное решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», — сообщила пресс-служба на официальном сайте ЛДПР. Известно, что по избирательному округу № 2 выдвинут 27-летний Вадим Петров, который возглавляет организационный отдел свердловского отделения партии. По округу № 10 кандидатом выдвинут 36-летний Степан Фомин, которой ранее был в списках ЛДПР на выборах в региональное Заксобрание. Он работает в компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Остальные партии выдвинут кандидатов до 4 февраля 2022 года. Партия «Единая Россия» своих кандидатов согласует в субботу, 22 января. Ранее стало известно, что основным днем довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — будет 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком.
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