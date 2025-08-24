Утром в семи регионах России объявили опасность БПЛА

Губернатор Руденя: над Тверской области средства ПВО сбили два дрона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утром 24 августа режим опасности атаки БПЛА ввели в семи российских регионах
Утром 24 августа режим опасности атаки БПЛА ввели в семи российских регионах Фото:

В Тверской области на фоне введения режима беспилотной опасности были уничтожены два дрона ВСУ. В результате этого никто не пострадал, разрушения на земле также не зафиксированы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Кроме того, аналогичный режим введен еще в шести российских регионах.

«Два беспилотника сбиты в Тверской области», — заявил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул69». 

Также в Северной Осетии и Дагестане введен режим угрозы атак беспилотников. Осетинский глава Сергей Меняйло и администрация города Махачкалы сообщили, что в республиках возможны перебои в работе мобильного интернета. 

Угроза атаки дронов объявлена также в Оренбургской и Ленинградской областях. Врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев заявил, что по дальнейшим событиям жителям отслеживать информацию от правительства региона. В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков на фоне угрозы ударов привел для жителей список того, как следует действовать, если они стали свидетелями падения БПЛА. 

В Пензенской области при этом отменили ранее введенный режим, написал в  telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. По данным Минобороны РФ, за вечер 23 августа над российской территорией сбито 57 БПЛА, передает Общественная Служба Новостей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области на фоне введения режима беспилотной опасности были уничтожены два дрона ВСУ. В результате этого никто не пострадал, разрушения на земле также не зафиксированы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Кроме того, аналогичный режим введен еще в шести российских регионах. «Два беспилотника сбиты в Тверской области», — заявил Руденя. Его слова приводит telegram-канал «Пул69».  Также в Северной Осетии и Дагестане введен режим угрозы атак беспилотников. Осетинский глава Сергей Меняйло и администрация города Махачкалы сообщили, что в республиках возможны перебои в работе мобильного интернета.  Угроза атаки дронов объявлена также в Оренбургской и Ленинградской областях. Врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев заявил, что по дальнейшим событиям жителям отслеживать информацию от правительства региона. В Кабардино-Балкарии глава республики Казбек Коков на фоне угрозы ударов привел для жителей список того, как следует действовать, если они стали свидетелями падения БПЛА.  В Пензенской области при этом отменили ранее введенный режим, написал в  telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. По данным Минобороны РФ, за вечер 23 августа над российской территорией сбито 57 БПЛА, передает Общественная Служба Новостей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...