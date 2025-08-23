Mash: тело альпинистки Наговицыной пролежит в горах минимум до весны

Альпинистка, предположительно, погибшая, не будет эвакуирована с пика Победы в 2025 году
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в горах Тянь-Шаня в Киргизии, останется на высоте не менее 7140 метров как минимум до весны 2026 года. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на специалистов, участвующих в операции.

Спасательная экспедиция завершила поиски из-за крайне неблагоприятных погодных условий и окончания сезона восхождений. Сезон восхождений в 2025 году закрыт, эвакуацию тела альпинистки проведут лишь в следующем году, отмечает telegram-канал Shot. Сейчас группа спасателей находится на высоте 6100 метров и сталкивается с сильной снежной бурей.

Даже при наличии специальной техники эвакуация невозможна: вертолеты не могут работать на таких высотах из-за разреженного воздуха и погодных рисков. Спасатели завершили операцию по эвакуации. Ранее СМИ предположили, что альпинистка мертва — человек не способен выжить более 11 суток с переломом на морозе в -26 градусов и без доступа к пище и воде в условиях столь сурового климата. 

