23 августа 2025

Германия разморозит выдачу гуманитарных виз россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Идею разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам подтвердили в МИД Германии
Идею разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам подтвердили в МИД Германии Фото:

Германия возобновит выдачу гуманитарных виз гражданам России и Беларуси после приостановки этой процедуры летом 2025 года. Об этом сообщил депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

«Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — отметил Лагодинский в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Информацию о снятии ограничений подтвердили в министерстве иностранных дел Германии, пишет Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом). Как сообщается, правительство Германии заявило о намерении отменить существующие ограничения на предоставление гуманитарных виз гражданам иностранных государств, которые были введены в июле 2025 года.

Ранее Германия отмечала значительный рост числа выданных россиянам шенгенских виз в первой половине 2025 года, при этом основное увеличение касалось туристических разрешений, а количество гуманитарных, рабочих и студенческих виз существенно сокращалось. Приостановка выдачи гуманитарных виз летом 2025 года была связана с политикой новой коалиции по ограничению приема иностранцев, но теперь власти ФРГ решили ослабить эти меры.

*Deutsche Welle признано в России СМИ-иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия возобновит выдачу гуманитарных виз гражданам России и Беларуси после приостановки этой процедуры летом 2025 года. Об этом сообщил депутат Европарламента Сергей Лагодинский. «Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — отметил Лагодинский в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Информацию о снятии ограничений подтвердили в министерстве иностранных дел Германии, пишет Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом). Как сообщается, правительство Германии заявило о намерении отменить существующие ограничения на предоставление гуманитарных виз гражданам иностранных государств, которые были введены в июле 2025 года. Ранее Германия отмечала значительный рост числа выданных россиянам шенгенских виз в первой половине 2025 года, при этом основное увеличение касалось туристических разрешений, а количество гуманитарных, рабочих и студенческих виз существенно сокращалось. Приостановка выдачи гуманитарных виз летом 2025 года была связана с политикой новой коалиции по ограничению приема иностранцев, но теперь власти ФРГ решили ослабить эти меры. *Deutsche Welle признано в России СМИ-иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...