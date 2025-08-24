В Дагестане и Северной Осетии угроза БПЛА, возможны сбои интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В двух республиках объявили режим беспилотной опасности
В двух республиках объявили режим беспилотной опасности Фото:

В Северной Осетии введен режим угрозы атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Аналогичный режим введен и в Дагестане. По данным администрации и ведомств республики, возможны перебои в работе мобильного интернета. 

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — говорится в заявлении Меняйло. Он добавил, что жителям не следует реагировать на провокации, а доверять только официальной информации властей по ситуации. 

Также и в МЧС Дагестана сообщили, что в республике с 05:00 по местному времени объявлена угроза атаки дронов. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и выбирать комнаты без окон и с капитальными стенами, а также не приближаться к окнам. Если же в момент объявления угрозы человек оказался на улице или в транспорте, то необходимо немедленно проследовать в ближайшее укрытие, говорится в telegram-канале администрации города Махачкалы. 

В ночь на 24 августа в петербургском аэропорту «Пулково» из-за аналогичного режима более шести часов действовали ограничения на прем и вылет самолетов. Так, 59 рейсов было задержано и 20 отменено, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Северной Осетии введен режим угрозы атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Аналогичный режим введен и в Дагестане. По данным администрации и ведомств республики, возможны перебои в работе мобильного интернета.  «В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — говорится в заявлении Меняйло. Он добавил, что жителям не следует реагировать на провокации, а доверять только официальной информации властей по ситуации.  Также и в МЧС Дагестана сообщили, что в республике с 05:00 по местному времени объявлена угроза атаки дронов. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и выбирать комнаты без окон и с капитальными стенами, а также не приближаться к окнам. Если же в момент объявления угрозы человек оказался на улице или в транспорте, то необходимо немедленно проследовать в ближайшее укрытие, говорится в telegram-канале администрации города Махачкалы.  В ночь на 24 августа в петербургском аэропорту «Пулково» из-за аналогичного режима более шести часов действовали ограничения на прем и вылет самолетов. Так, 59 рейсов было задержано и 20 отменено, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...