В Дагестане и Северной Осетии угроза БПЛА, возможны сбои интернета

В Северной Осетии введен режим угрозы атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Аналогичный режим введен и в Дагестане. По данным администрации и ведомств республики, возможны перебои в работе мобильного интернета.
«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — говорится в заявлении Меняйло. Он добавил, что жителям не следует реагировать на провокации, а доверять только официальной информации властей по ситуации.
Также и в МЧС Дагестана сообщили, что в республике с 05:00 по местному времени объявлена угроза атаки дронов. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и выбирать комнаты без окон и с капитальными стенами, а также не приближаться к окнам. Если же в момент объявления угрозы человек оказался на улице или в транспорте, то необходимо немедленно проследовать в ближайшее укрытие, говорится в telegram-канале администрации города Махачкалы.
В ночь на 24 августа в петербургском аэропорту «Пулково» из-за аналогичного режима более шести часов действовали ограничения на прем и вылет самолетов. Так, 59 рейсов было задержано и 20 отменено, передает «Национальная служба новостей».
