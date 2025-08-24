После атаки БПЛА загорелся терминал НОВАТЭК в Ленобласти

На месте работают пожарные
Над портом Усть-Луга в Ленобласти уничтожено 10 украинских дронов. Падение обломков вызвали пожар на терминале НОВАТЭК. Информацию подтвердил губернатор Александр Дрозденко.
«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК», — написал глава региона.
По предварительным данным, при ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные и МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!