После атаки БПЛА загорелся терминал НОВАТЭК в Ленобласти

На месте работают пожарные
На месте работают пожарные

Над портом Усть-Луга в Ленобласти уничтожено 10 украинских дронов. Падение обломков вызвали пожар на терминале НОВАТЭК. Информацию подтвердил губернатор Александр Дрозденко. 

«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК», — написал глава региона. 

По предварительным данным, при ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные и МЧС. 

