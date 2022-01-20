Дело по «Омбудсмену полиции» пересмотрят из-за ложных показаний

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В отношении Владимира Воронцова возбуждено три уголовных дела Фото:

Уголовное дело против основателя telegram-канала «Омбудсмен полиции», майора полиции в отставке Владимира Воронцова пересмотрят из-за фальсификации свидетельских показаний. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Направляется для рассмотрения обращения в установленном порядке обращение адвокатов Воронцова В. А. от 27.10.21 г., поступившее из СК РФ о фальсификации доказательств по уголовному делу. Организуйте проверку изложенных в обращении доводов, детально разберитесь в их сути, примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав», — передает ТАСС сообщение СК.

Отмечается, что бывшая сотрудница полиции Ирина Андина призналась, что дала ложные показания в надежде, что ее восстановят в правоохранительных органах. Свидетельница со стороны обвинения также отказалась от своих показаний.

Воронцов был задержан в мае 2020 года по подозрению в вымогательстве денег. Всего в отношении Воронцова возбудили три уголовных дела. Воронцова обвинили в распространении порнографии.

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Уголовное дело против основателя telegram-канала «Омбудсмен полиции», майора полиции в отставке Владимира Воронцова пересмотрят из-за фальсификации свидетельских показаний. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Направляется для рассмотрения обращения в установленном порядке обращение адвокатов Воронцова В. А. от 27.10.21 г., поступившее из СК РФ о фальсификации доказательств по уголовному делу. Организуйте проверку изложенных в обращении доводов, детально разберитесь в их сути, примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав», — передает ТАСС сообщение СК. Отмечается, что бывшая сотрудница полиции Ирина Андина призналась, что дала ложные показания в надежде, что ее восстановят в правоохранительных органах. Свидетельница со стороны обвинения также отказалась от своих показаний. Воронцов был задержан в мае 2020 года по подозрению в вымогательстве денег. Всего в отношении Воронцова возбудили три уголовных дела. Воронцова обвинили в распространении порнографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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