В школах Екатеринбурга собирают списки на вакцинацию от COVID

20 января 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вакцина против коронавируса для подростков в Свердловскую область пока не поступила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Списки на вакцинацию среди школьников стали собирать в учебных заведениях Екатеринбурга (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали читатели. «В школе, где учится моя дочь, прошло родительское собрание. Классный руководитель сказала, что необходимо составлять список из желающих вакцинировать своих детей», — поделился мужчина, который попросил не называть его имя, а также учебное заведение. По его словам, в родительском чате класса началось бурное обсуждение данной ситуации (скрины есть в распоряжении редакции). «Многие родители обеспокоены тем, что вакцины в регионе нет, а школа уже списки вакцинации собирает. Некоторые возмущены тем, что испытания вакцины еще не закончились», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в региональный оперштаб. Там сказали, что вакцина против коронавируса для подростков в Свердловскую область действительно пока не поступила. «Речь идет о подготовительной работе, призванной оценить число несовершеннолетних, на вакцинопрофилактику которых есть согласие», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что провести родителям подготовительную работу с детьми перед поставкой вакцины от коронавирусной инфекции посоветовала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Она подчеркнула, что вакцинация детей будет добровольной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Списки на вакцинацию среди школьников стали собирать в учебных заведениях Екатеринбурга (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали читатели. «В школе, где учится моя дочь, прошло родительское собрание. Классный руководитель сказала, что необходимо составлять список из желающих вакцинировать своих детей», — поделился мужчина, который попросил не называть его имя, а также учебное заведение. По его словам, в родительском чате класса началось бурное обсуждение данной ситуации (скрины есть в распоряжении редакции). «Многие родители обеспокоены тем, что вакцины в регионе нет, а школа уже списки вакцинации собирает. Некоторые возмущены тем, что испытания вакцины еще не закончились», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в региональный оперштаб. Там сказали, что вакцина против коронавируса для подростков в Свердловскую область действительно пока не поступила. «Речь идет о подготовительной работе, призванной оценить число несовершеннолетних, на вакцинопрофилактику которых есть согласие», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что провести родителям подготовительную работу с детьми перед поставкой вакцины от коронавирусной инфекции посоветовала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Она подчеркнула, что вакцинация детей будет добровольной.