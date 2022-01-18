18 января 2022

Власти Екатеринбурга советуют готовить детей к COVID-вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре имени Гамалеи готовятся к испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Провести родителям подготовительную работу с детьми перед поставкой вакцины от коронавирусной инфекции посоветовала замглавы Екатеринбурга (Свердловская область) Екатерина Сибирцева. Замглавы подчеркнула, что вакцинация детей будет добровольной.

«Хотелось бы вакцинировать достаточное количество детей, чтобы снизить заболеваемость и создать иммунную прослойку, которая предотвратит дальнейшее распространение и мутации вируса», — отметила заместитель главы Екатеринбурга. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда»

Кроме того, спикер рассказала о предстоящей вакцинации от коронавируса подростков. «Детская вакцина уже зарегистрирована, в инструкциях ее постановка показана детям от 12 до 17 лет. Мы готовимся к ее поступлению, создаем условия для хранения в детских больницах. Возможно, что прививать детей врачи будут в школах, но только в тех, где обеспечены подходящие для этого условия и с разрешения Роспотребнадзора», — сказала Сибирцева.

Ранее URA.RU писало, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет планировали начать вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. В центре имени Гамалеи готовятся к испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет. В центре подали документы в Минздрав РФ. По словам Гинцбурга, прививать детей могут начать уже в феврале.

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Провести родителям подготовительную работу с детьми перед поставкой вакцины от коронавирусной инфекции посоветовала замглавы Екатеринбурга (Свердловская область) Екатерина Сибирцева. Замглавы подчеркнула, что вакцинация детей будет добровольной. «Хотелось бы вакцинировать достаточное количество детей, чтобы снизить заболеваемость и создать иммунную прослойку, которая предотвратит дальнейшее распространение и мутации вируса», — отметила заместитель главы Екатеринбурга. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» Кроме того, спикер рассказала о предстоящей вакцинации от коронавируса подростков. «Детская вакцина уже зарегистрирована, в инструкциях ее постановка показана детям от 12 до 17 лет. Мы готовимся к ее поступлению, создаем условия для хранения в детских больницах. Возможно, что прививать детей врачи будут в школах, но только в тех, где обеспечены подходящие для этого условия и с разрешения Роспотребнадзора», — сказала Сибирцева. Ранее URA.RU писало, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет планировали начать вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. В центре имени Гамалеи готовятся к испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет. В центре подали документы в Минздрав РФ. По словам Гинцбурга, прививать детей могут начать уже в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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