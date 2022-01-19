Врач Харитонов рассказал, когда в Екатеринбург придет «Спутник М»

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн.
«Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М».
Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации.
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн. «Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М». Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации.