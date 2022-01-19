19 января 2022

Врач Харитонов рассказал, когда в Екатеринбург придет «Спутник М»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, второй компонент
В Свердловской области готовы к вакцинации детей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн.

«Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М».

Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации.

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Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн. «Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М». Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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