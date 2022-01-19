Врач Харитонов рассказал, когда в Екатеринбург придет «Спутник М»

20 января 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Свердловской области готовы к вакцинации детей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн. «Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М». Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов ожидает поступление детской вакцины от новой коронавирусной инфекции в феврале. Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации с COVID в Свердловской области, которая проходит онлайн. «Мы ждали вакцину в январе, сейчас ждем ее в феврале. К процессу вакцинации детей мы уже готовы», — сообщил Харитонов. Он также отметил, что необходимо дождаться особого распоряжения федерального минздрава, после чего будут проводиться работы по информированию населения о сроках поступления вакцины «Спутник М». Ранее о возможных сроках поступления детской вакцины сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, вакцина должна поступить в течение месяца, но необходимо ждать рекомендаций от федеральных властей. Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации.