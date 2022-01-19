Занятия во всех школах Челябинска срочно отменили

Классы челябинских школ опустели после третьего урока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. Об этом сообщили URA.RU в мэрии города.

«Занятия в школах Челябинска 20 января отменяются. Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов. Источники URA.RU в органах власти утверждают, что поводом стали массовые сообщения о минировании учебных заведений. Ранее подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге.