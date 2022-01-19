19 января 2022
18 января 2022

Занятия во всех школах Челябинска срочно отменили

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, гимназия, класс, парта, карантин, каникулы, школа, лицей, кабинет начальных классов
Классы челябинских школ опустели после третьего урока Фото:

Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. Об этом сообщили URA.RU в мэрии города.

«Занятия в школах Челябинска 20 января отменяются. Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов. Источники URA.RU в органах власти утверждают, что поводом стали массовые сообщения о минировании учебных заведений. Ранее подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге.

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Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. Об этом сообщили URA.RU в мэрии города. «Занятия в школах Челябинска 20 января отменяются. Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов. Источники URA.RU в органах власти утверждают, что поводом стали массовые сообщения о минировании учебных заведений. Ранее подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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