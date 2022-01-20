20 января 2022

Свердловский губернатор реформирует ключевое министерство

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев утвердил изменения в минстрое Фото:

Свердловское правительство реформировало структуру областного министерства строительства. Между руководителями ведомства перераспределят обязанности, а также будет назначен еще один замминистра. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU.

«Постановляю утвердить структуру министерства строительства и развития. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора Сергея Швиндта», — говорится в документе за подписью Куйвашева.

Новое устройство минстроя предполагает, что у главы ведомства Михаила Волкова становится шесть заместителей — на одного больше, чем раньше. Новый руководитель будет отвечать за реализацию инфраструктурных проектов — одно из ключевых направлений минстроя, которое раньше находилось в ведении первого замминистра Виктор Московских. Последний останется куратором строительных госпрограмм.

Кроме того, в структуре министерства появился отдел комплексного развития территорий. Этот департамент займется вопросами так называемой «реновации жилья»; отдел возглавляет Дарья Смирнягина, курирует — замминистра Максим Пучков.

В свердловском департаменте информполитики не смогли прокомментировать URA.RU изменение структуры минстроя. В ведомстве попросили паузу на подготовку ответа.

В конце 2021 года аналогичные изменения произошли в министерстве образования. В ведомстве упразднили ставки директоров двух департаментов и ввели должность еще одного, четвертого, замминистра. Позднее на этот пост был назначен Евгений Бирюк, советник замгубернатора Павла Крекова.

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Свердловское правительство реформировало структуру областного министерства строительства. Между руководителями ведомства перераспределят обязанности, а также будет назначен еще один замминистра. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. «Постановляю утвердить структуру министерства строительства и развития. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора Сергея Швиндта», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Новое устройство минстроя предполагает, что у главы ведомства Михаила Волкова становится шесть заместителей — на одного больше, чем раньше. Новый руководитель будет отвечать за реализацию инфраструктурных проектов — одно из ключевых направлений минстроя, которое раньше находилось в ведении первого замминистра Виктор Московских. Последний останется куратором строительных госпрограмм. Кроме того, в структуре министерства появился отдел комплексного развития территорий. Этот департамент займется вопросами так называемой «реновации жилья»; отдел возглавляет Дарья Смирнягина, курирует — замминистра Максим Пучков. В свердловском департаменте информполитики не смогли прокомментировать URA.RU изменение структуры минстроя. В ведомстве попросили паузу на подготовку ответа. В конце 2021 года аналогичные изменения произошли в министерстве образования. В ведомстве упразднили ставки директоров двух департаментов и ввели должность еще одного, четвертого, замминистра. Позднее на этот пост был назначен Евгений Бирюк, советник замгубернатора Павла Крекова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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