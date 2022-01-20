Свердловский губернатор реформирует ключевое министерство

Евгений Куйвашев утвердил изменения в минстрое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское правительство реформировало структуру областного министерства строительства. Между руководителями ведомства перераспределят обязанности, а также будет назначен еще один замминистра. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU.

«Постановляю утвердить структуру министерства строительства и развития. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора Сергея Швиндта», — говорится в документе за подписью Куйвашева.

Новое устройство минстроя предполагает, что у главы ведомства Михаила Волкова становится шесть заместителей — на одного больше, чем раньше. Новый руководитель будет отвечать за реализацию инфраструктурных проектов — одно из ключевых направлений минстроя, которое раньше находилось в ведении первого замминистра Виктор Московских. Последний останется куратором строительных госпрограмм.

Кроме того, в структуре министерства появился отдел комплексного развития территорий. Этот департамент займется вопросами так называемой «реновации жилья»; отдел возглавляет Дарья Смирнягина, курирует — замминистра Максим Пучков.

В свердловском департаменте информполитики не смогли прокомментировать URA.RU изменение структуры минстроя. В ведомстве попросили паузу на подготовку ответа.

В конце 2021 года аналогичные изменения произошли в министерстве образования. В ведомстве упразднили ставки директоров двух департаментов и ввели должность еще одного, четвертого, замминистра. Позднее на этот пост был назначен Евгений Бирюк, советник замгубернатора Павла Крекова.

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