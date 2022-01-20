ФСБ убедила ЦБ поддержать запрет на операции с криптовалютами

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина поддержала идею о запрете операций с криптовалютой в России Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу „нежелательных организаций“. Финансирование оппозиции — крайне незначительная часть „пирога“, оцениваемого в 7 трлн рублей, однако ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы», — передает Bloomberg.

Ранее в Центробанке попросили финансовые организации ограничить переводы платежей в пользу криптобирж, пишет телеканал 360. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что полностью запретить криптовалюты невозможно, сообщает «Национальная служба новостей».

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники. «ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу „нежелательных организаций“. Финансирование оппозиции — крайне незначительная часть „пирога“, оцениваемого в 7 трлн рублей, однако ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы», — передает Bloomberg. Ранее в Центробанке попросили финансовые организации ограничить переводы платежей в пользу криптобирж, пишет телеканал 360. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что полностью запретить криптовалюты невозможно, сообщает «Национальная служба новостей».
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