ФСБ убедила ЦБ поддержать запрет на операции с криптовалютами

Эльвира Набиуллина поддержала идею о запрете операций с криптовалютой в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу „нежелательных организаций“. Финансирование оппозиции — крайне незначительная часть „пирога“, оцениваемого в 7 трлн рублей, однако ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы», — передает Bloomberg.

Ранее в Центробанке попросили финансовые организации ограничить переводы платежей в пользу криптобирж, пишет телеканал 360. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что полностью запретить криптовалюты невозможно, сообщает «Национальная служба новостей».