21 января 2022

Власти собираются сделать озеро Шарташ пригодным для купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лето, природа урала, отдых горожан, озеро, водоем, купание
Озеро Шарташ не входит в перечень водоемов, пригодных для купания Фото:

Озеро Шарташ в Екатеринбурге министерство природных ресурсов Свердловской области собирается сделать пригодным для купания. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Проектно-сметная документация [по очищению] разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Все документы направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для получения федерального финансирования. Перед нами такая задача [чтобы в Шарташе можно было купаться] стоит. Тут вопрос не только в качестве воды, тут вопрос еще в оборудовании пляжей. Он должен быть со спасателями, оборудованием. У нас в планах оборудовать такие пляжи, в том числе на озере Шарташ, есть», — сказал Кузнецов в эфире «Четвертого канала».

Ранее URA.RU писало, что на Шарташе сделают велосипедно-пешеходную дорожку и мини-футбольные поля. В настоящее время на территории парка прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей.

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Озеро Шарташ в Екатеринбурге министерство природных ресурсов Свердловской области собирается сделать пригодным для купания. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. «Проектно-сметная документация [по очищению] разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Все документы направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для получения федерального финансирования. Перед нами такая задача [чтобы в Шарташе можно было купаться] стоит. Тут вопрос не только в качестве воды, тут вопрос еще в оборудовании пляжей. Он должен быть со спасателями, оборудованием. У нас в планах оборудовать такие пляжи, в том числе на озере Шарташ, есть», — сказал Кузнецов в эфире «Четвертого канала». Ранее URA.RU писало, что на Шарташе сделают велосипедно-пешеходную дорожку и мини-футбольные поля. В настоящее время на территории парка прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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