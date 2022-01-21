Власти собираются сделать озеро Шарташ пригодным для купания

20 января 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Озеро Шарташ не входит в перечень водоемов, пригодных для купания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Озеро Шарташ в Екатеринбурге министерство природных ресурсов Свердловской области собирается сделать пригодным для купания. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. «Проектно-сметная документация [по очищению] разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Все документы направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для получения федерального финансирования. Перед нами такая задача [чтобы в Шарташе можно было купаться] стоит. Тут вопрос не только в качестве воды, тут вопрос еще в оборудовании пляжей. Он должен быть со спасателями, оборудованием. У нас в планах оборудовать такие пляжи, в том числе на озере Шарташ, есть», — сказал Кузнецов в эфире «Четвертого канала». Ранее URA.RU писало, что на Шарташе сделают велосипедно-пешеходную дорожку и мини-футбольные поля. В настоящее время на территории парка прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Озеро Шарташ в Екатеринбурге министерство природных ресурсов Свердловской области собирается сделать пригодным для купания. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. «Проектно-сметная документация [по очищению] разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Все документы направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для получения федерального финансирования. Перед нами такая задача [чтобы в Шарташе можно было купаться] стоит. Тут вопрос не только в качестве воды, тут вопрос еще в оборудовании пляжей. Он должен быть со спасателями, оборудованием. У нас в планах оборудовать такие пляжи, в том числе на озере Шарташ, есть», — сказал Кузнецов в эфире «Четвертого канала». Ранее URA.RU писало, что на Шарташе сделают велосипедно-пешеходную дорожку и мини-футбольные поля. В настоящее время на территории парка прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей.