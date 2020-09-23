Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов во время инспекционной поездки в Шарташский лесопарк одобрил мастер-план его благоустройства. Об этом сообщил URA.RU директор одноименного бюджетного учреждения Артур Зиганшин.
По его словам, чиновнику показали строящуюся велосипедно-пешеходную дорожку, мини-футбольные поля, презентовали мастер-план. «Он одобрил увиденное, поручил нам готовиться представить все это губернатору [Евгению Куйвашеву]», — сообщил директор парка. Даты визита Евгения Куйвашева он не назвал. В проекте парка глава региона увидит центр семейного отдыха, станцию водных видов спорта «Мыс Экстрим», термальный комплекс «Баден Баден» (две очереди), болотный парк «Углозуба», экологический и дайвинг-центры.
По словам директора лесопарка, получив столь высокую поддержку, он намерен активизировать переговоры с областным минприроды о включении потребностей ГБУ в областной бюджет 2021 года. Ранее Зиганшин заявлял, что потребность лесопарка составляет не менее 100 миллионов рублей в год — в эту сумму входят не только работы по благоустройству, но и мероприятия по содержанию и охране парка, а также привлечению инвестиций. В частности, предполагается привлечь специалистов для разработки проектов конкретных зон парка — а это стоит денег, добавил директор ГБУ. Речь идет, например, о Деревне мастеров, которая по задумке администрации Шарташа должна разместиться на месте бывших генеральских дач Минобороны РФ.
Как писало URA.RU, накануне мастер-план развития Шарташа презентовали в мэрии. Реконструкцию рекреационной зоны свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал накануне выборов 2017 года. В настоящее время на территории парка прокладывают новую сеть пешеходных троп — подрядчиком выступает ООО «Уралдортехнологии», стоимость контракта — более 330 млн рублей.
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