21 января 2022
20 января 2022

В Курганскую область придут 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, зима, холод, похолодание, морозы
Самые сильные морозы в регионе ожидаются в Целинном муниципальном округе Фото:

В Курганской области в ночь с 21 на 22 января похолодает до -28 градусов. Самые сильные морозы ожидаются в Целинном муниципальном округе. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Целинное. 21 января — 22 января, ночь, — -28 градусов», — указано на сайте. В Кургане в это время ожидается похолодание до -26 градусов.

Примерно такая же температура воздуха, по данным областного ЦГМС, 22 января ожидается в Курганской области в целом. Днем 22 января в регионе может потеплеть до -14 градусов. Осадков и сильного ветра в этот день не ожидается. В начале месяца температура воздуха в регионе варьировалась от +3 до -32 градусов.

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В Курганской области в ночь с 21 на 22 января похолодает до -28 градусов. Самые сильные морозы ожидаются в Целинном муниципальном округе. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Целинное. 21 января — 22 января, ночь, — -28 градусов», — указано на сайте. В Кургане в это время ожидается похолодание до -26 градусов. Примерно такая же температура воздуха, по данным областного ЦГМС, 22 января ожидается в Курганской области в целом. Днем 22 января в регионе может потеплеть до -14 градусов. Осадков и сильного ветра в этот день не ожидается. В начале месяца температура воздуха в регионе варьировалась от +3 до -32 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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