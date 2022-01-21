В Курганскую область придут 30-градусные морозы

Самые сильные морозы в регионе ожидаются в Целинном муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 21 на 22 января похолодает до -28 градусов. Самые сильные морозы ожидаются в Целинном муниципальном округе. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Целинное. 21 января — 22 января, ночь, — -28 градусов», — указано на сайте. В Кургане в это время ожидается похолодание до -26 градусов.

Примерно такая же температура воздуха, по данным областного ЦГМС, 22 января ожидается в Курганской области в целом. Днем 22 января в регионе может потеплеть до -14 градусов. Осадков и сильного ветра в этот день не ожидается. В начале месяца температура воздуха в регионе варьировалась от +3 до -32 градусов.