За куратором политики в ЯНАО закрепили коренные народы

Из положения о департаменте КМНС ЯНАО убрали упоминание о вице-губернаторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из положения о департаменте по делам коренных малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО убрали упоминание о вице-губернаторе региона. Как указано в постановлении окружного правительства, полномочия передаются заместителю губернатора — директору департамента внутренней политики.

«Слова „вице-губернатора“ заменить словами „заместителя губернатора автономного округа, директора департамента внутренней политики“», — говорится в тексте постановления. Уточняется, что документ пока не вступил в силу, на 20 января 2022 года назначена его независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сергей Климентьев, возглавляющий департамент внутренней политики ЯНАО, был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Дмитрия Артюхова после избрания Ирины Соколовой депутатом Тюменской областной думы. За новым замом главы региона закрепили вопросы реализации госпрограммы по поддержке и развитию КМНС на Ямале.

Структурно «политическому» заму губернатора, кроме КМНС, также переподчинили департаменты спорта, туризма и молодежной политики. При этом из структуры власти ЯНАО исключается должность вице-губернатора.

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