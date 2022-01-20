ВТБ: цены на жилье вырастут на 10%

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В 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10% Фото:

В 2022 году в России цены на жилье вырастут на 6-10%, что быстрее роста инфляции. Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, которая входит в группу банка ВТБ.

«В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — сказал Дусалаев в беседе с «Известиями».

Ранее ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что цены на квартиры будут расти до 2024 года, пишет «Национальная служба новостей».

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В 2022 году в России цены на жилье вырастут на 6-10%, что быстрее роста инфляции. Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, которая входит в группу банка ВТБ. «В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — сказал Дусалаев в беседе с «Известиями». Ранее ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что цены на квартиры будут расти до 2024 года, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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