ВТБ: цены на жилье вырастут на 10%

20 января 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году в России цены на жилье вырастут на 6-10%, что быстрее роста инфляции. Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, которая входит в группу банка ВТБ. «В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — сказал Дусалаев в беседе с «Известиями». Ранее ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что цены на квартиры будут расти до 2024 года, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России цены на жилье вырастут на 6-10%, что быстрее роста инфляции. Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев, которая входит в группу банка ВТБ. «В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — сказал Дусалаев в беседе с «Известиями». Ранее ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что цены на квартиры будут расти до 2024 года, пишет «Национальная служба новостей».