Сергей Махиня может досрочно завершить работу в качестве главы Лянтора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО запустили процесс отставки главы Лянтора Сергея Махини из-за наличия у него конфликта интересов. Об этом URA.RU сообщил представитель политического истеблишмента Сургутского района.

«В адрес местных депутатов пришло письмо из округа о том, что их просят рассмотреть возможность отправить главу Лянтора в отставку. Объясняется это тем, что он около трех лет не устранял конфликт интересов со своими дочерьми и зятем, которые работали в муниципальных учреждениях и мэрии. На этот факт окружными властями было указано Махине в 2018 году. Но он игнорировал эту ситуацию вплоть до 2021 года, пока прокуратура не подала на мэра в суд. В общем, совет депутатов соберется 27 января для обсуждения отставки главы города», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что с народными избранниками уже проводилась предварительная работа в преддверие голосования. «В Лянтор приезжал окружной эмиссар и проводил беседы с депутатами, где давал установки о предстоящем голосовании по отставке мэра», — добавил инсайдер. Махиня не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Председатель совета депутатов Лянтора Александр Нелюбин отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году окружные власти предусматривали ряд внеплановых отставок глав муниципалитетов. Со своего поста могут уйти те мэры, к работе которых есть большие претензии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам