Почти 70% тюменцев обеднело за время пандемии

Больше всего из-за пандемии пострадали работники общепита и туризма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 70% тюменцев потеряли в доходах из-за пандемии коронавируса и введенных по этой причине ограничений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. Наиболее пострадавшими оказались работники туристическо-ресторанного бизнеса.

«69% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер. Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%)», — рассказали в компании.

Кроме того, по данным HeadHunter, чаще всего на снижение доходов жаловались респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%). Реже всего — тюменцы в возрасте 18-24 лет (56%).

Ранее URA.RU писало, что с 1 января в Тюменской области резко подорожали продукты питания. Кроме того, в регионе на десятки тысяч рублей выросла цена на жилье.

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