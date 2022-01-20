Иммунолог рассказал об опасных симптомах «Омикрона» у детей

«Омикрон» может привести к обезвоживанию организма детей и смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» способен серьезно поражать слизистую маленьких детей, что может привести к обезвоживанию организма и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Еще одно коварство „Омикрона“ в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме. Так как идет серьезное поражение слизистой, от полости рта до толстого кишечника, при этом может болеть горло, дети могут начать отказываться от еды, питья, их рвет, возникает понос, повышается температура. Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — объяснил Владимир Болибок.

В беседе с URA.RU врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев подчеркнул, что у детей до трех лет инфекционно-воспалительные заболевания, как правило, сопровождаются общей интоксикацией организма. «Общий интоксикационный синдром у детей до трех лет протекает с весьма неспецифическими, но достаточно тяжелыми проявлениями — это и нарушение функции ЖКТ, и общая температурная реакция, и угнетение центральной нервной системы. В случае нарастания этих явлений необходимо обратиться за медицинской помощью и рассмотреть вопрос о госпитализации», — напомнил он.

Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей. Она объяснила это тем, что юные россияне не привиты и практически не болели COVID-19.

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