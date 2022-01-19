Лидер КПРФ в ХМАО призвал выходить на пикеты против QR-кодов

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев заявил, что жители должны продолжать борьбу против системы QR-кодов, в том числе с помощью пикетов. Свой призыв он озвучил в видеообращении в личном Instagram-аккаунте.
«Итогом прошлого года была борьба общественности и коммунистической партии против QR-кодов. Мы говорили о том, что необходимо заваливать депутатов требованиями об отмене QR-кода, о том, чтобы выходить на пикеты. <…> Останавливаться нельзя, нам нужно дальше продолжать борьбу», — сказал Савинцев.
В своем спиче Савинцев также заверил, что партия будет настаивать на увеличении финансирования сферы здравоохранения, а также выступать за создание новых центров для реабилитации. При этом глава коммунистов ХМАО заявил, что поддерживает остальные защитные меры, например, ношение масок и социальную дистанцию. «QR-коды — это не про болезнь, QR-коды — это принижение наших достоинств», — заключил политик.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заражений коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 447 человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии.
Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев заявил, что жители должны продолжать борьбу против системы QR-кодов, в том числе с помощью пикетов. Свой призыв он озвучил в видеообращении в личном Instagram-аккаунте. «Итогом прошлого года была борьба общественности и коммунистической партии против QR-кодов. Мы говорили о том, что необходимо заваливать депутатов требованиями об отмене QR-кода, о том, чтобы выходить на пикеты. <…> Останавливаться нельзя, нам нужно дальше продолжать борьбу», — сказал Савинцев. В своем спиче Савинцев также заверил, что партия будет настаивать на увеличении финансирования сферы здравоохранения, а также выступать за создание новых центров для реабилитации. При этом глава коммунистов ХМАО заявил, что поддерживает остальные защитные меры, например, ношение масок и социальную дистанцию. «QR-коды — это не про болезнь, QR-коды — это принижение наших достоинств», — заключил политик. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заражений коронавирусом. За сутки инфекцией заразились 447 человек, что является самым высоким показателем за все время пандемии.