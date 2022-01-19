19 января 2022

Свердловские власти запретили танцы в клубах и ресторанах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021
В Свердловской области запретили рок-концерты и дискотеки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области запрещены развлекательные мероприятия и танцы в клубах, а рестораны будут работать только для питания гостей. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Должны отсутствовать дискотеки, разного рода „подвижности“, связанные с работой ресторанов, должны отсутствовать моменты, когда люди могут танцевать, соприкасаться», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что также не будут проводиться рок-концерты.

По словам Крекова, распространение штамма коронавируса «Омикрон» может вызвать резкий всплеск заражений инфекцией. Этот вариант вируса переносится легче, однако одновременное заболевание большого количества свердловчан может парализовать работу некоторых предприятий.

В Свердловской области 16 января зафиксировали первые случаи заражения «омикрон»-штаммом. Вариант вируса завезли из-за границы — из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В связи с этим свердловские власти приняли решение завершить QR-каникулы. После 27 января рестораны не будут работать с 23:00 до 6:00, а в госучреждениях и санаториях возвращена пропускная система с использованием QR-кодов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области запрещены развлекательные мероприятия и танцы в клубах, а рестораны будут работать только для питания гостей. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Должны отсутствовать дискотеки, разного рода „подвижности“, связанные с работой ресторанов, должны отсутствовать моменты, когда люди могут танцевать, соприкасаться», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что также не будут проводиться рок-концерты. По словам Крекова, распространение штамма коронавируса «Омикрон» может вызвать резкий всплеск заражений инфекцией. Этот вариант вируса переносится легче, однако одновременное заболевание большого количества свердловчан может парализовать работу некоторых предприятий. В Свердловской области 16 января зафиксировали первые случаи заражения «омикрон»-штаммом. Вариант вируса завезли из-за границы — из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В связи с этим свердловские власти приняли решение завершить QR-каникулы. После 27 января рестораны не будут работать с 23:00 до 6:00, а в госучреждениях и санаториях возвращена пропускная система с использованием QR-кодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...