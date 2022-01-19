Свердловские власти запретили танцы в клубах и ресторанах

В Свердловской области запретили рок-концерты и дискотеки Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области запрещены развлекательные мероприятия и танцы в клубах, а рестораны будут работать только для питания гостей. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Должны отсутствовать дискотеки, разного рода „подвижности“, связанные с работой ресторанов, должны отсутствовать моменты, когда люди могут танцевать, соприкасаться», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что также не будут проводиться рок-концерты.

По словам Крекова, распространение штамма коронавируса «Омикрон» может вызвать резкий всплеск заражений инфекцией. Этот вариант вируса переносится легче, однако одновременное заболевание большого количества свердловчан может парализовать работу некоторых предприятий.

В Свердловской области 16 января зафиксировали первые случаи заражения «омикрон»-штаммом. Вариант вируса завезли из-за границы — из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. В связи с этим свердловские власти приняли решение завершить QR-каникулы. После 27 января рестораны не будут работать с 23:00 до 6:00, а в госучреждениях и санаториях возвращена пропускная система с использованием QR-кодов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам