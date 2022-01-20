Экс-глава Роспотребнадзора предрек конец пандемии к лету

Геннадий Онищенко призывает россиян вакцинироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса в текущей пандемии, которая, возможно, закончится в мае. Об этом сообщил журналистам бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться», — цитирует Онищенко НСН. Эксперт отметил, что распространяющийся сейчас в мире «Омикрон» «перекосит население». «Это будет на совести каждого», — сказал Онищенко, призвав всех вакцинироваться.

За минувшие сутки в России зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в результате заболевания 698 человек. По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах страны. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания.