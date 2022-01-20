Экс-глава Роспотребнадзора предрек конец пандемии к лету

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Церемония награждения победителей Второй студенческой олимпиады
Геннадий Онищенко призывает россиян вакцинироваться Фото:

Омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса в текущей пандемии, которая, возможно, закончится в мае. Об этом сообщил журналистам бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться», — цитирует Онищенко НСН. Эксперт отметил, что распространяющийся сейчас в мире «Омикрон» «перекосит население». «Это будет на совести каждого», — сказал Онищенко, призвав всех вакцинироваться.

За минувшие сутки в России зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в результате заболевания 698 человек. По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах страны. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания.

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Омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса в текущей пандемии, которая, возможно, закончится в мае. Об этом сообщил журналистам бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться», — цитирует Онищенко НСН. Эксперт отметил, что распространяющийся сейчас в мире «Омикрон» «перекосит население». «Это будет на совести каждого», — сказал Онищенко, призвав всех вакцинироваться. За минувшие сутки в России зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в результате заболевания 698 человек. По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах страны. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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