Полпред Якушев призвал готовиться к сильнейшей волне COVID. Регионы УрФО срочно мобилизованы

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Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев призвал руководителей регионов Урала готовиться к росту заражений Фото:
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Коронавирус COVID-19

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предупредил, что грядущая — пятая — волна коронавируса может оказаться сильнейшей с начала пандемии. В связи с этим он призвал руководителей уральских регионов готовиться к росту заболеваемости. Такое заявление Якушев сделал на тематическом совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних. Новый штамм [„Омикрон“] распространяется очень быстро. В таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объемов тестирования на коронавирус, наличию необходимых препаратов для лечения инфекции в медучреждениях и, что особо важно, в аптечной сети. Все эти вопросы нужно держать на постоянном контроле и быстро реагировать на ситуацию», — заявил Владимир Якушев.

Помимо этого, по словам полпреда, уральским регионам нужно усилить работу поликлиник и готовится к развертыванию новых коек. Якушев потребовал обеспечить стационары кислородом и медицинским оборудованием, а также запастись масками.

По данным полпредства, заболеваемость коронавирусом в регионах УрФО растет «быстрыми темпами». Только за четыре дня, с 13 по 17 января, средний индекс распространения вируса по округу вырос с 1,03 до 1,34. Все регионы Урала уже готовятся к резкому подъему заражений, добавили в полпредстве.

Ранее Якушев заявлял, что уральским регионам стоит готовится к всплеску заболеваемости из-за появления нового омикрон-штамма. Первой в УрФО о случаях «Омикрона» 16 января объявила Свердловская область. Уже на следующий день о первом заболевшем заявили в Челябинской области. 19 января власти ЯНАО признали, что «Омикроном» заразились шесть жителей региона.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предупредил, что грядущая — пятая — волна коронавируса может оказаться сильнейшей с начала пандемии. В связи с этим он призвал руководителей уральских регионов готовиться к росту заболеваемости. Такое заявление Якушев сделал на тематическом совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних. Новый штамм [„Омикрон“] распространяется очень быстро. В таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объемов тестирования на коронавирус, наличию необходимых препаратов для лечения инфекции в медучреждениях и, что особо важно, в аптечной сети. Все эти вопросы нужно держать на постоянном контроле и быстро реагировать на ситуацию», — заявил Владимир Якушев. Помимо этого, по словам полпреда, уральским регионам нужно усилить работу поликлиник и готовится к развертыванию новых коек. Якушев потребовал обеспечить стационары кислородом и медицинским оборудованием, а также запастись масками. По данным полпредства, заболеваемость коронавирусом в регионах УрФО растет «быстрыми темпами». Только за четыре дня, с 13 по 17 января, средний индекс распространения вируса по округу вырос с 1,03 до 1,34. Все регионы Урала уже готовятся к резкому подъему заражений, добавили в полпредстве. Ранее Якушев заявлял, что уральским регионам стоит готовится к всплеску заболеваемости из-за появления нового омикрон-штамма. Первой в УрФО о случаях «Омикрона» 16 января объявила Свердловская область. Уже на следующий день о первом заболевшем заявили в Челябинской области. 19 января власти ЯНАО признали, что «Омикроном» заразились шесть жителей региона.
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