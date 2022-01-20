Экс-советника Медведева обвинили в создании ОПГ

20 января 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Михаила Абызова задержали еще в 2019 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела в отношении экс-министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его 11 соучастников. Бывшему федеральному чиновнику и советнику экс-президента России Дмитрия Медведева вменяют создание преступного сообщества. «СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений: „Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности“, „Мошенничество в особо крупном размере“, „Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления“, „Коммерческий подкуп“, „Незаконное участие в предпринимательской деятельности“», — указано на сайте СК России. По версии следствия, в 2012—2018 года Абызов и его соучастники похитили средства энергетический компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере четырех миллиардов рублей. Также следствие выяснило причастность обвиняемых к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода выше 32,5 миллиардов рублей. Кроме этого, как считает следствие, члены ОПГ занимались коммерческим подкупом и легализовывали незаконно полученные имущество и доходы. Все 12 обвиняемых заключили под стражу. На имущество Абызова и его товарищей наложили арест на имущество и подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 миллиардов рублей. Материалы дела с обвинительным заключением направлены для передачи в суд. Экс-министра «Открытого правительства» Абызев задержали в марте 2019 года. Его заподозрили в афере на четыре миллиарда рублей в сфере энергетики и создании организованного преступного сообщества. В 2011 году он возглавил проект «большого правительства», который сам же и финансировал. С 2012 до 2018 года Абызов входил в состав нового правительства в должности министра. В 2012 году он также являлся советником Дмитрия Медведева в его последние месяцы президентства. После задержания в защиту экс-министра ручались первые лица российской власти, бизнеса и культуры. Например, экс-глава «РОСНАНО» и нынешний спецпредставитель президента РФ по международным связям Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и актриса Чулпан Хаматова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела в отношении экс-министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его 11 соучастников. Бывшему федеральному чиновнику и советнику экс-президента России Дмитрия Медведева вменяют создание преступного сообщества. «СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений: „Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности“, „Мошенничество в особо крупном размере“, „Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления“, „Коммерческий подкуп“, „Незаконное участие в предпринимательской деятельности“», — указано на сайте СК России. По версии следствия, в 2012—2018 года Абызов и его соучастники похитили средства энергетический компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере четырех миллиардов рублей. Также следствие выяснило причастность обвиняемых к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода выше 32,5 миллиардов рублей. Кроме этого, как считает следствие, члены ОПГ занимались коммерческим подкупом и легализовывали незаконно полученные имущество и доходы. Все 12 обвиняемых заключили под стражу. На имущество Абызова и его товарищей наложили арест на имущество и подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 миллиардов рублей. Материалы дела с обвинительным заключением направлены для передачи в суд. Экс-министра «Открытого правительства» Абызев задержали в марте 2019 года. Его заподозрили в афере на четыре миллиарда рублей в сфере энергетики и создании организованного преступного сообщества. В 2011 году он возглавил проект «большого правительства», который сам же и финансировал. С 2012 до 2018 года Абызов входил в состав нового правительства в должности министра. В 2012 году он также являлся советником Дмитрия Медведева в его последние месяцы президентства. После задержания в защиту экс-министра ручались первые лица российской власти, бизнеса и культуры. Например, экс-глава «РОСНАНО» и нынешний спецпредставитель президента РФ по международным связям Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и актриса Чулпан Хаматова.