Почему почти забытый экс-министр Абызов стал мишенью силовиков

Михаил Абызов вечером 27 марта на суде по мере пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, которого обвинили в афере на четыре миллиарда рублей и создании преступного сообщества, оказался в поле зрения правоохранителей неслучайно. Несмотря на то, что с фигурой Абызова знаком далеко не каждый россиянин, его арест стал успешной строчкой в истории силовых структур России. В будущем под удар могут попасть и другие влиятельные люди, полагают эксперты. «URA.RU» попыталось разобраться в неочевидных причинах резонансного задержания.

В первою очередь, говорят собеседники агентства, Абызов тесно связан с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Экс-министр являлся знаковой фигурой в окружении главы правительства, поэтому ударили именно по нему, утверждает политолог Максим Жаров. «Слухи о проблемах у Абызова с правоохранительными органами ходили уже давно, поэтому арест был ожидаем», — пояснил агентству эксперт.

Из-за ареста Абызова премьер Медведев понесет «имиджевые потери», однако в целом ему ничего не угрожает, полагают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Можно усмотреть в задержании Абызова атаку на премьера, попытку его подвинуть. Такие попытки, к слову, уже предпринимались ранее», — согласился вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако, по его словам, позиции премьера пока устойчивы, поскольку он устраивает президента: «Медведев лоялен и не проявляет своей «самости». Жаров также считает, что премьеру пока ничего не угрожает. Политолог уточняет, что произошедшее — операция по очищению политической системы от высокорискованных персонажей.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с агентством подчеркнул, что Абызов никогда не принадлежал к ближайшему окружению Медведева, но также как своей бизнес-карьерой он во многом обязан [главе Роснано Анатолию] Чубайсу, так и государственной — Медведеву. «В итоге премьер несет очередные имиджевые потери», — считает собеседник.

Эмиграцию Михаила Абызова в Италию в России могли расценить как предательство Фото: depositphotos.com

Гращенков признал, что рядовые россияне «плохо знали Абызова». «Но арест очередного „жулика“ всегда радует тех, кто власть ненавидит и боится одновременно. На нем можно будет „оттоптаться“, как в свое время это было с Сердюковым [Анатолием, экс-министром обороны РФ] — посмаковать подробности „их нравов“, особняки в Лондоне и Тоскане», — говорит собеседник «URA.RU».

Макаркин не исключил, что задержание Абызова — на руку силовикам. «Благодаря этому громкому делу они получили дополнительную возможность продемонстрировать широкие возможности и эффективность», — поясняет он. Иную точку зрения выразил в разговоре с агентством политолог Аббас Галлямов: по его словам, силовикам нет никакого дела до того, был Абызов узнаваемым или нет. «Их интересуют только аппаратные последствия их шагов, пиар-последствия им не интересны», — заверил он «URA.RU».

Против Абызова сыграл и его отъезд в Италию, говорят собеседники «URA.RU». «Абызов уехал в Италию, что уже является раздражителем. С кем он там и о чем общался, что обсуждал, какие оценки давал — тоже могло повлиять», — объясняет Калачев. На Родине подобное поведение могли расценить как предательство, отмечает политолог Сергей Журавский. «Сейчас, в условиях геополитического кризиса, тема отъезда за рубеж воспринимается особенно остро. Если бы он уехал в Волгоград или Рязань, то, возможно, избежал бы преследования. Здесь, может быть, сработала такая логика: раз убегает — значит, виноват», — поясняет он.

Бывшего министра Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Его подозревают в мошенничестве на четыре миллиарда рублей в сфере энергетики. Следствие полагает, что экс-министр похитил деньги у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» и вывел их за рубеж. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Меру пресечения для Абызова 27 марта выберет Басманный суд Москвы.